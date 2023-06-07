Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın ikincilik yarışı yok, 4 büyüklerin hepsi şampiyonluk için oynar. Ben de geldiğimde aynısını söyledim. Sıralama bakmadan futbol adına doğruları yapıp, müsabakaları oynamak istedik. Bugüne kadar öyle geldik, bugün de öyle yapacağız. Bugün itibariyle 3.'lük garanti, kazanırsak 2. oluyoruz. Bu tabii ki bizi tatmin etmez Beşiktaş camiası olarak" dedi.

Maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Güneş, "Sezon başından beri yaşadığımız, zaman zaman benim dönemimde, zaman zaman benden önceki dönemde puan kayıpları nedeniyle şu anda durumumuz 77 puanda görünüyor. Bunu 80 yapmak istiyoruz. Ama daha önemlisi oyun olarak daha ileri gitmek istiyoruz. Bugün sezonun son maçını oynayacağız. Bu maç beraber gelecek yılda neler yapabileceğimizi görmek adına önemli. Bütün taraftarlar bizimle beraber. Beklentileri, heyecanları, coşkuları var. Oyuncular da en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kazanırsak, mutlu oluruz. Taraftarımızın önünde iyi bir veda olur. 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneş, "Konyaspor da iyi bir takım. Onlar da sıkıntılar çektiler. Toparladılar, belli bir iskelet kadrosu var. İdeal kadrosuyla sahaya çıkıyor. Güzel maç olacağını bekliyoruz. Hücumda etkili, yetenekli oyuncular var. Bizim oyuncuların da en iyisini yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Atiba ile ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Atiba, ben geçmişte Kopenhag'tan almak istedim. Alamadık ama daha sonra yollarımız kesişti. Uzun yıllar beraber kaldık. Benimle beraber, bensiz Beşiktaş'ta şampiyonluklar gördü. 10 yılda, 3 şampiyonluk bir oyuncu için olumludur. Diğer kupaları da aldı. İnsanların gönlüne nasıl girdiğiniz önemli, Atiba güzel bir örnek. Hala, olağanüstü çalışıyor. Kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bu tür oyunculara saygı göstermek lazım ki, gelecek olan nesiller bundan örnek alıp geçsinler. Bundan sonraki hayatında da başarılar, mutluluklar diliyorum" açıklamasını yaptı.