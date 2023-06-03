Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam Kasımapaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçın başlama saati 19.00.

Ligin son 3 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 22'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 74 puanla 3. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'i belirlerken flaş bir karar aldığı öğrenildi. Güneş'in ilk 11'inin şu şekilde olması bekleniyor:

Mert, Rosier, Wellinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk, Aboubakar.

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i ise şöyle:

Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Aytaç, Fall, Eysseric, Ben Ouannes, Bahoken

