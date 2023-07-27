Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş sahaya süreceği 11'i belirledi.

Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında maçla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rakibimiz kontratağı iyi oynayan bir takım. Tanıdığımız bazı oyuncular da var. Savunma anlayışları iyi, hızlı hücuma çıkan bir takım. Gücümüz, inancımız, kalitemiz olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için de test olacak. Antrenmanda ve hazırlık maçlarımızda zenginlik katarak oynamaya çalıştık. Yarın da böyle olacağını düşünüyoruz.

Kazanma hırsı aklı ikinci plana atınca, dikkati dağıtınca rakibin işine gelebilir. Rakibi sahasına hapseden, hücum eden, oyun kalitesiyle kazanmak isteyen bir takım olurken rakibin kontra ataklarına hazırlıklı olmak istiyoruz. Takımdan pozitif futbol, kazanma hırsının üst seviyede olduğu, bireysel performansların takım olarak bütünleştiğini görmek istiyoruz. Maçın ambiyansının iyi olması için oyuncuların, taraftarların, camianın ambiyansının iyi olması gerekiyor."

Güneş'in saha şu 11'i sürmeyi kararlaştırdığı öğrenildi:

Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.