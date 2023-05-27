Şenol Güneş'ten flaş karar. Planı belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni sezon öncesi kararını verdiği ve yönetime de ilettiği ortaya çıktı.

Şenol Güneş'ten flaş karar. Planı belli oldu

Beşiktaş'ta yönetimin haber beklediği teknik direktör Şenol Güneş'in kararını verdiği öğrenildi.

Yönetim Güneş'in isteğine göre harekete geçerek, yeni sezon için kadroyu oluşturacak.

Buna göre siyah beyazlı takımın hocası öncelikle tekniği yüksek bir stoper istedi.

Ayrıca santrfor arkasında görev alabilecek bir ofansif oyuncu, bir defansif orta saha, bir de kanat futbolcusu talep etti.

Şenol Güneş'in Nathan Redmond'la Tayfur Bingöl'ün de kalması gerektiğini bildirdi.

Sözleşmeleri sona eren Welinton, Atiba, N’Koudou, Dele Alli ve Maxim ile ise yolların ayrılacağı öğrenildi.

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