Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Sezonun ilk maçı. İyi çalışan oyuncularımızı 90 dakika içinde göreceğimiz maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip 2 maç oynadı. Onlar da bayağı zorladılar. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun hakimiyeti iyiydi. Tüm oyuncular elinden gayreti gösterdi, tebrik ediyorum. Seyirci de bizi yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için avantajlı bir skor oldu."

"2-0'dan sonra 2-1'e gelmek, iyi olmadı. Biz 3. golü bulmak istiyorduk. Biraz tempo düştü, bunu da doğal karşılıyorum."

"Biz takım olarak oynamaya çalışıyoruz. Oyuncular da bunu biliyor. Girenlerin hepsi de katkı yapmaya çalıştı."

"Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç de değişiklik yapmayabilirdik, 3 tane yaptık. Alacağımız oyuncular, eldeki oyuncular rekabette takımın bir parçası olduğunu gösterecek."

"Biz takım halinde mücadele ediyoruz. Herkesin emeği var. Semih'in golüne sevindim çünkü yetenekleri var, tabii eksikleri var. Şans bulunca o da görevini yapıyor. Yeni alacağımız oyuncuların onu da etkilememesi için çalışacağız"

''Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Güzel bir ortam var. Bunu oyun kalitesi olarak göstermek istiyoruz."

"Elimizde bulunan oyuncuların, oynadığımız oyunu bilen, bunun üzerine çeşitlilik koyabilecek oyuncular. Bunlara katılan genç oyuncular var. Onların da sayısını çoğaltmak istiyoruz. Onların katılımı da önemli. Aynı şekilde de transfer yapmak, transferle ilgili geçen Rebic'le konuştuğumda 2 oyuncuyu bu maçtan önce kadroya yazma durumumuz vardı. Gelirse yazabiliyorduk, gelmediği için söyledim. Ama yarın ne gibi gelişmeler olur, başka oyuncu olabilir. Başka oyuncu olabilir. Çok konuşulan oyuncular vardı. Ha geldi, gelecek diye, gelmedi"

"Rebic olabilir, olmayabilir. Transfer, idmana çıkana kadar oyuncu bizim değil."

"Dün de konuştum Beşiktaş'ın paniğe gidecek hiçbir sorunu yok. Sadece üzüldüğümüz çalışan bir arkadaşın ayrılması oldu ama bunlar oluyor"

"Transferde Türk oyuncularla ilgili düşüncemiz var. Ama bize iş olsun diye alacağımız Türk oyuncu yok. Direkt oluyorsa, mevkisinin en iyisiyse en iyisiyle onu da almak isteriz. Belki mavi kartla alırız. Ondan sonra kırmızı kart gösterirler bize. Kartlara girdik bu ara, bugün sarı kart görmedik."

"Ghezzal'ı bugün gördüm, daha iyi. Çok ciddi görünmüyor. Üzüntü verici oldu, o da oynayabilirdi. Bir an evvel dönmesini istiyoruz"

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