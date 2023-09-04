Şenol Güneş'ten yönetime flaş mesaj: İnşallah alırız

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Geçen sezon son maçta Konyaspor'la berabere kaldık. Bu sezon da ilk maçta berabere kaldık. Kendi sahamızdan iki maç kazanamadan ayrılmak iyi olmamıştı. Kazandık, mutluyuz. İyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Gücümüzün var olduğunu biliyoruz. Umudumuzun, moralimizin iyi olduğunu biliyoruz. Dinamo Kiev maçı da buna katkı yaptı. Oyun anlayışı sahaya iyi yansıdı. Rakibi kendi sahasında tutmaya çalıştık. İkinci yarıda gereksiz topla oynamamız ve kaybettiğimiz toplar sonrası rakibin hücuma çıktığı pozisyonlar oldu. Daha fazla pozisyon ve goller bulabilirdik. Birlikte oynamamız, girenin çıkanın iyi niyetli olması sevindirici. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun artılarının fazla olduğunu söyleyen Güneş, "Sürekli hamle yapan bir takımız. Etkili atak golle sonuçlanmazsa ve rakibi önde de tutmazsanız rakibe çıkma şansı veriyorsunuz. Skorun avantajıyla kopmalar oldu. Çıkardığımız oyuncular iyi çalıştı. Oyun başında iyi başladık. Daha erken de goller bulabilirdik. Oyun artılarımız çok fazla. Bu tip maçları daha farklı hale getirmek lazım. İki puan kayıpla gidiyoruz, onu da telafi ederiz inşallah." diye konuştu.

Bugün ilk kez 11'de yer alan Alex Oxlade-Chamberlain'in performansı ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Alex, kaliteli bir oyuncu. Yetenek itibarıyla tartışılır tarafı yok. Takıma adapte olması zaman isteyebilir. Bugün daha iyiydi. İyi paslar attı. Bugün olumlu buldum. Chamberlain'in attığı toplar ve seçimleri isabetliydi. O pasları daha sertleştirmek, tek pasları yaptığınız zaman sizin lehinize." değerlendirmesinde bulundu.

Final paslarını daha iyi yapmaları gerektiğini aktaran Güneş, "Hücumda oynamak yetmiyor. Bazı maçlarda az pozisyona girersiniz ama isabetli pasla gol de bulabilirsiniz. Kaliteli takımlar, kaliteli oyuncular bunları da bulacak. Oynadığımız topu nasıl kullanacağımızı anlatıyoruz. Bir de kaybettiğimiz topu nasıl kazanacağımızı konuşuyoruz. Takımın aşama kaydettiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önce gruplara kalmayı, şimdi de gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, oyundan çıkarken kısa bir süre protesto edilen Jackson Muleka ile ilgili de "İyi niyetle çalışıyor, takıma da katkı yapıyor. Bütün oyuncular formda olunca etkileşim olacaktır. Sezon başından bu yana gelene kadar forvette Muleka ve Aboubakar vardı. Bunlar takımla çalıştığı için onlar daha önde. Arkadan gelen oyuncular da iyi oyuncular. Onlar da gelince rekabet olacak. Geçen maç verdiğimiz görevi iyi yaptı. Bugün ikinci golde topu baskıyla kazanıp attırdı. Kendini geliştirdikçe, takıma katkı yaptıkça görev alır. Arkada bekleyen çok iyi oyuncularımız var. Biz iyilerin arasında yarış yapıp başarılı olursak forvetin üçünü oynatıp sonra üçünü almak rakibi daha da zorlar. Bugün oyunundan memnunum." ifadelerini kullandı.

Stoper transferiyle ilgili soruya ise Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Transferi bekliyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncuların sakatlıktan dönmesini bekliyoruz. Stoper konusunda kulübün şartlarına uyacak birini inşallah alırız."