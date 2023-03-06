Erdoğan'ın başdanışmanı İYİ Parti’nin teklifi için 'Anayasanın açık ihlalidir' demişti. Sera Kadıgil’den çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İYİ Parti lideri Akşener'in CHP'li iki belediye başkanı İmamoğlu ile Yavaş'ın, "cumhurbaşkanı yardımcısı olma" önerisini eleştirerek, “Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur” açıklamasını yapmıştı.

Uçum'un paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Evet. Hepsinin hesabını halk elbet soracak" diye yazan TİP'li Kadıgil, paylaşımında şunları belirtti:

"Anayasa’ya göre üniversite mezunu olmayanlar Cumhurbaşkanı olamaz. Anayasa’ya göre 2 kez seçilen biri 3.kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasa'ya göre seçim kanunundaki değişiklik 1 yıldan önce uygulanmaz. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı tarafsızlığı için ŞEREFİ üstüne ettiği yemini bozamaz. Evet. Hepsinin hesabını halk elbet soracak."