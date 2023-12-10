Sera adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sera isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sera ne demek? Sera isminin anlamı nedir?

SERA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sera ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Sezgili, sezen.

- Görkemli ve gösterişli yapı.

- Saray, büyük konak, köşk.

- Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser.

SERA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sera adını koymak caizdir.