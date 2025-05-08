Şerafettin Tilki rakamları tek tek açıklıyor: Fenerbahçe ile Galatasaray Osimhen için kasayı açtılar

Victor Osimhen

Bu isim ile yatıp kalkıyoruz.

Her ne kadar Galatasaray forması giyse de...

Hiç fark etmiyor.

Önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “İlk önce bize teklif edildi. Rakam yüksekti alamadım...” dedi.

Ardından Beşiktaş’a da önerildiği duyuldu.

İlginçtir Fenerbahçe’ye önerilmemiş!

Tuhaf. Teklif edilse belki de, olacaktı.

Efendim, malumunuz üzere transfer yazılarını pek kaleme almıyoruz. Ancak futbolun en önemli parçası olan transferlerin perde arkalarını aralıyoruz.

Bilgi paylaşıldıkça, değerlidir.

Şimdi gelelim Nijeryalı golcüye.

Napoli’de teknik ekip, yönetim ve bazı takım arkadaşları ile sıkıntıları oldu. İtalyan ekibini yıllar sonra zirveye taşımasına rağmen, itibar görmedi.

Hakkı yendi.

Sen misin bunu yapan. “Ben gidiyorum” dedi.

Zirvede iken rest çekip ayrıldı.

Cesur Afrika yüreği.

Dik duruşu için alkışşşş.

İşin parasal yönüne bakalım.

Golcü oyuncunun satın alma opsiyonu. 72 milyon Euro civarında. Özel indirim maddesi ile 66 milyon Euro taban rakamı var.

Yıldız oyuncu, ülkemizde yıllık garanti ücret olarak 9 milyon Euro alıyor.

Allah bereket versin...

Primler, bonuslar ve diğer özel reklam ile imaj gelirleri hariç. Bunlar ile birlikte 11 milyon Euro ortalamasında.

Üstelik Avrupa’nın aksine tek kuruş vergi ödemiyor.

İtalyan oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesinin bitimine bir yıl var. Yani bu futbolcu önümüzdeki sezon sonu serbest kalacak.

Şimdi sıkı durun. Osimhen için gizli çalışma yapan bur kulübümüz daha var.

Haydi söyle, kim kim...

Fenerbahçe

Acun Ilıcalı, bu transfer için özel çalışmalar içinde.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Ülkemizin ekonomik durumu ortada.

Diğer yandan da, tek eğlencemiz haline gelen futbol.

Rakamlar uçuk mu, uçuk.

Osimhen için İngiliz ve İspanyol kulüplerinden de, teklifler var deniyor.

Ancak artık şampiyonluk için gözünü karartan Ali Koç, kafaya takmış bir kere.

Kulağına gelen o ki, Koç; Acun Ilıcalı’dan işi gücü bırakıp sadece bu isme odaklanmasını istemiş.

Bakmayın siz, futbolcuların sözlerine. Türkiye’de sadece şu takım formasını giyerim diyenlere...

İşte Talisca. Sadece son örnek.

Hepsi hikaye. Masal.

Napolyon amcamın(!) dediği gibi: Para, para, para...

Ah be amca. Bu nasıl sözmüş öyle...

Parayı veren transferi yapıyor.

Rakamlar yalan söylemez. Şu an ki duruma göre, Nijeryalı golcünün toplam maliyeti şöyle:

Bonservis: 65

Yıllık ücret: 15 ( 3 yıllık: 45)

Menajerlik: 3

Bonuslar: 5

İmaj hakları: 2

Olmak üzere toplam: 120 milyon Euro

Ben bunu paramıza çeviremem. Çevirsem okuyamam. Okusam anlamam.

Yani top sizde. Euro / Lira bazında yapın artık işlemleri.

Bana kalsa; kasayı yakıp giderim!..