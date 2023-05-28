Seramik çaldığını iddia ettiği çocuğu döverek bayılttı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir dükkan çalışanı, iddiaya göre seramik çalan 10 yaşlarındaki çocuğu döverek bayılttı. Çocuğun ailesi dükkanı basarak çalışana bıçak çekti.

Seramik çaldığını iddia ettiği çocuğu döverek bayılttı

(İHA) Vahşetin adresi, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi oldu. İddiaya göre, seramik çalan 10 yaşlarındaki bir çocuk, dükkanın çalışanı tarafından yakalanarak dövüldü.

Çocuk, dayağın ve korkunun da etkisiyle bayıldı. Çocuklarını o halde gören aile, dükkanı basarak çalışanla kavga etti ve bıçak çekti.

DÜKKAN SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgaya ayırmaya çalışan dükkan sahibinin eli kesildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, dayak yiyen çocuk ile eli kesilen dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ezgi Mola'dan yakın arkadaşı Merve Dizdar'a duygusal kutlama Magazin
Ezgi Mola'dan yakın arkadaşı Merve Dizdar'a duygusal kutlama
Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Emniyet ve Jandarma'dan Kaftancıoğlu'nun 'mükerrer oy' uyarısına suç duyurusu Güncel
Emniyet ve Jandarma'dan Kaftancıoğlu'nun 'mükerrer oy' uyarısına suç duyurusu
Amatör Lig'de skandal olay. Taraftarlar sahadaki oyunculara saldırdı Spor
Amatör Lig'de skandal olay. Taraftarlar sahadaki oyunculara saldırdı
Gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti Yaşam
Gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti
Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı