Seray Kaya’nın müzisyen sevgilisi bakın kim çıktı

Kadın, Mahkum ve Bir Küçük Gün Işığı gibi dizilerde canlandırdığı roller ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Seray Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edilen müzisyenin adı ortaya çıktı.

Seray Kaya’nın müzisyen sevgilisi bakın kim çıktı

Son olarak Berk Oktay ile başrolü paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Elif' rolüyle karşımıza çıkan Seray Kaya'nın ünlü sevgilisi şarkıcı çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Seray Kaya müzisyen Mert Demir ile aşk yaşıyor.

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"AŞK YAŞADIĞI İSİM ŞARKICI ÇIKTI

Oyuncu Seray Kaya, sosyal medya sayfasından sevgilisinin kendi sesini ünlü sunucu Zahide Yetiş‘e benzettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu “Bugün sevgilim sesimi Zahide Yetiş’e benzetti. Sanırım çok sıcaktan duyu kaybı yaşıyor. Halbuki kulağı iyidir” şeklinde bir paylaşım yaptı ve “Bu arada Zahide Yetiş kalp” ifadelerini ekledi.

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Seray Kaya’nın fanları sevgilisini bulmak için bütün paylaşımlarını didik didik etti. Ünlü oyuncunun tıpkı kendisi gibi alanında çok başarılı olan müzisyen Mert Demir‘le sevgili olduğu ortaya çıktı.

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Mert Demir, özellikle Mabel Matiz‘le seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla geçen yıla damgasını vuran isimlerden olmuştu.

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KONSERİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Seray Kaya aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Mert Demir'in konserinden paylaşım yaptı.

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