Seray Kaya hayalindeki eşi anlattı

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuştu. Ünlü oyuncu itiraflarda bulundu.

Seray Kaya hayalindeki eşi anlattı

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki performansıyla isminden sıklıkla söz ettiren Seray Kaya, yaşadığı zor günleri Hakan Gence ile paylaştı.

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14 yaşında iş hayatına atıldığını söyleyen oyuncu, "Okul hayatım istediğim gibi gitmedi. Ortaokul bittiğinde, "Kuaföre girip çırak olarak çalışacağım" dedim. Makyaj artistliği yapıyordum. O dönem müşterilerim televizyona çıkmam gerektiğini söylüyordu ama ben yazmayı seviyordum" dedi.

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Konu babasından açılınca duygusal anlar yaşayan Seray Kaya, "Bir sabah uyandığımda babamın hastaneye kaldırıldığını duydum. Oraya gittiğimde, annemin bana doğru yürüyüşünden babamın öldüğünü anladım. Onunla bir davam, mücadelem vardı. Babamı kaybedince bütün erkekleri affettim. Kalpteki o boşluk da savaş da bitti... Durdum, hayatım da durdu. Artık hayatımda merhametli ve gerçekten insan olan birini istiyorum. Yakışıklı olsun çirkin olsun; önemli değil" diye devam etti.

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