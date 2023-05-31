Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Seray Kaya'dan açıklama geldi

Sıla Türkoğlu ile başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün adı meslektaşı Seray Kaya ile anılmıştı. Kaya aşk sorusuna son noktayı koydu.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Seray Kaya'dan açıklama geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Atv ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Bir Küçük Günışığı dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Adı son günlerde Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile anılan Seray Kaya aşk iddialarına yanıt verdi.

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32 yaşındaki güzel oyuncu ile Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 27 yaşındaki Doğukan Güngör, bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülenmiş ve akıllara aşk iddiası gelmişti.

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SnobMagazin'in haberine göre; aşk iddiasının ardından arkadaş olduklarını söyleyen çiftten Seray Kaya, "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım" dedi.

Dizisinin final yapmasının ardından tatile gideceğini söyleyen başarılı oyuncu, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında da ufak ufak tatillere başlarım" şeklinde konuştu.

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