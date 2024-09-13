Serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı 'Suçlu kardeşimse cezalandırılsın'

"Eşinizin sizi aldattığına dair bir şüpheniz var mı?" diye sorulan Narin'in babası Arif Güran "Böyle bir şey olamaz, Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden" yanıtını verdi. Baba Kardeşi Salim Güran'a güvenmediğini belirten Arif Güran, "Kardeşim suçluysa cezalandırılmasını isterim" dedi.

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran soruşturmasında anne ve abi Enes Güran'ın ifadelerinin ardından baba Arif Güran'ın ifadelerinden parçalar ortaya çıktı.

Arif Güran, kızının DNA'sı bulunduğu araca ilişkin ifadesinde "Bu araca ben ya da çocuklarım binmedik. Araç'ta çıkan DNA ile ilgili bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma baba Arif Güran serbest bırakılırken anne, abi ve 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında daha önce amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

BABA ARİF GÜRAN'IN İFADESİNDEN BÖLÜMLER

NARİN KAYBOLDUĞUNDE KÖYDE DEĞİLDİ

"Narin'in kaybolduğu gün saat 8 sularında kalktım. 8.30'da evden çıktım. Düğün için davetiyeleri dağıtacaktım. Batman'a gittim, 100'e yakın davetiye dağıttım. Bismil'den akşam saatlerinde ayrılırken telefonum çaldı. Komşum Cevat Kaya "Bana Narin'i bulamıyoruz" dedi."

"SUÇLU KARDEŞİMSE CEZALANDIRILSIN"

"Komşum Cevat kızımın kaybolduğunu haber verdikten sonra kimi aradıysam herkesin telefonu meşguldü. Hızlı bir şekilde köye doğru hareket ettim. Köye vardığımda bir süre beynim durdu."

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"SALİM'LE ALACAK VERECEK MESELEMİZ VARDI, ONU DA ÖDEDİM"

Salim ile aramızda hiçbir problem yoktu. Alacak verecek meselesi vardı, bunu da kendisine verdim. Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracıyla oğlu kaza yaptığı için Fuat'ta Van'da olmasından dolayı aracı boşta durmaktaydı. Bu araca ben ya da çocuklarım binmedik. Ben burada olmadığım için Narin ve kuzeni, Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Araç'ta bulunan DNA ile ilgili bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum."

EŞİNİZİN SİZİ ALDATTIĞINA DAİR ŞÜPHENİZ VAR MI?

Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim."