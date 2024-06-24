Serbest güreşte ASKİ, Grekoromen de ise İBBSK şampiyon oldu

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Serbest güreşte ASKİ, Grekoromen de ise İBBSK şampiyon oldu

2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four Müsabakaları’nda şampiyonlar belli oldu.

Süper Lig Grekoromen Güreş Final Four Müsabakalarında İBBSK şampiyon oldu.

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22 Haziran tarihinde Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, sezonun en iyilerinin kürsüye çıktığı ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanan 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four Müsabakaları’nda, grekoromen stilde güreşçiler mindere çıktı.

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Çok zorlu müsabakaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon olurken, ASKİ Spor Kulübü 2’nci, TEİAŞ Spor Kulübü ise 3.sırada yer aldı.

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Süper Lig Serbest Güreş Final Four Müsabakalarında ise ASKİ Şampiyon oldu. Cumartesi günü Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, sezonun en iyilerinin kürsüye çıktığı, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four Müsabakalarında, serbest stilde güreşçiler mindere çıktı.

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Bu maçların ardından ASKİ Spor Kulübü şampiyon olurken, Çorum Belediyesi 2’nci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3. sırada yer aldı.

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