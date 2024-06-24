Serbest güreşte ASKİ, Grekoromen de ise İBBSK şampiyon oldu

Süper Lig Grekoromen Güreş Final Four Müsabakalarında İBBSK şampiyon oldu.
22 Haziran tarihinde Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, sezonun en iyilerinin kürsüye çıktığı ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanan 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four Müsabakaları’nda, grekoromen stilde güreşçiler mindere çıktı.
Çok zorlu müsabakaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon olurken, ASKİ Spor Kulübü 2’nci, TEİAŞ Spor Kulübü ise 3.sırada yer aldı.
Süper Lig Serbest Güreş Final Four Müsabakalarında ise ASKİ Şampiyon oldu. Cumartesi günü Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, sezonun en iyilerinin kürsüye çıktığı, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four Müsabakalarında, serbest stilde güreşçiler mindere çıktı.
Bu maçların ardından ASKİ Spor Kulübü şampiyon olurken, Çorum Belediyesi 2’nci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3. sırada yer aldı.