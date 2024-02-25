Serdal Adalı başkan seçildi

Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 5. defa başkan seçildi.

Polat Renaissance Hotel’de yapılan genel kurulda Serdal Adalı, tek listeyle katıldığı seçimde 93 oyun 85’ini alarak yeniden TJK Başkanı oldu.

Serdal Adalı’nın yönetim kurulu; Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, Selman Taşbek ve Kerem Alkan’dan oluştu. Yedek üyeler ise Adem Erdölek, Yüksel Göktürk, Alim Melih Kura, Ahmet Özbelge ve Kemal Arif Turan oldu.

Serdal Adalı, daha önceden de 2012-2013, 2013-2015, 2018-2021 ve 2021-2024 dönemlerinde TJK Başkanlığı yapmıştı.