Ünlü futbolcunun fotoğrafı ortaya çıktı. Ayağına oje sürmesi dikkat çekti

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Ünlü futbolcunun fotoğrafı ortaya çıktı. Ayağına oje sürmesi dikkat çekti
Oğluyla yaptığı antrenman sonrası bir fotoğraf paylaşan Ronaldo'nun ayağındaki siyah oje gündem oldu.

Kimilerine göre tarihin en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo oğlu Cristiano Jr ile yaptıkları antrenmanın ardından bir fotoğraf paylaştı.

Portekizli yıldızın sosyal medya paylaşımı binlerce beğeni alırken daha sonrasında sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Takipçiler resmi büyüttüğünde Ronaldo’nun ayak parmaklarına siyah oje sürmüş olduğunu gördü.

Ronaldo’nun ojeli parmakları tartışma konusu olruken yıldız futbolcunun bunu neden yaptığı ise belli oldu.

Futbol oynanırken ayaklar terlediği için mantar gibi enfeksiyonlar sporcularda yaygın bir şekilde görülmekte. Ayağa oje sürülmesi ise bu duruma karşı bir önlem olarak sporcular tarafından yaygın bir şekilde kullanılmakta.

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