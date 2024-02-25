Ünlü futbolcunun fotoğrafı ortaya çıktı. Ayağına oje sürmesi dikkat çekti

Kimilerine göre tarihin en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo oğlu Cristiano Jr ile yaptıkları antrenmanın ardından bir fotoğraf paylaştı.

Portekizli yıldızın sosyal medya paylaşımı binlerce beğeni alırken daha sonrasında sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Takipçiler resmi büyüttüğünde Ronaldo’nun ayak parmaklarına siyah oje sürmüş olduğunu gördü.

Ronaldo’nun ojeli parmakları tartışma konusu olruken yıldız futbolcunun bunu neden yaptığı ise belli oldu.

Futbol oynanırken ayaklar terlediği için mantar gibi enfeksiyonlar sporcularda yaygın bir şekilde görülmekte. Ayağa oje sürülmesi ise bu duruma karşı bir önlem olarak sporcular tarafından yaygın bir şekilde kullanılmakta.