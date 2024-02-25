Sivasspor eski günlerine geri döndü. Avrupa yarışında 'ben de varım' dedi

Trebdyol Süper Lig’in 27. Haftasında Sivasspor sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleye iki takımda benzer bir plan ile çıktı. Ev sahibi Sivas iki kanadını da eşit bir şekilde kullanarak rakip kaleye giderken Pendikspor ise sol kanata attığı ara pasları ile yüklenmeyi tercih etti.

Kıran kırana geçen mücadele ne yazık ki üzücü bir olay ile başladı. Henüz maçın 6. Dakikasında yerde kalarak sakatlanan Sivassporlu Bartuğ Elmaz ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

16. dakikada rakip yarı sahasında topu kapan Pendiksporlu Thiam ceza saahsı yayının hemen sağında olan Gökcan’a şık bir pas attı. Gelen pas sonrası aynı şıklıkla önünde bekleyen Appindangoye’yi ekarte eden Gökcan sağ köşeye yerden bir vuruş ile fileleri havalandırdı.

23’te Konuk ekipte N’Diaye’nin ara pası ile sol kanattan ceza sahasına sarkan Gökcan beklemeden vurduğu top dierğin hemen yanından çıktı.

26’da orta sahada topu alan Charisis ara pasıyla sol kanattan bindirme yapan Menig’e topu verdi. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Menig uzak köşeye yerden vurduğu şut ile skora denge getirdi.

33’te Art arda çalımlar ile ceza sahasına kadar gelen Pendiksporlu N’Diaye’nin şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

35. dakikanın ardından iki ekipte temposunu düşürüken top orta alanda karşılıklı top kayıpları ile geçti. Başka önemli bir pozisyonun olmadığı ilk yarı böylece 1-1 bitti.

İkinci yarıda da oyun planına sadık kalan Pendikspor’da Sol kanattan ilerleyen Halil, penaltı noktasına gönderdiği ara pası ile Thiam’ı topla buluşturdu. Kaleciyi bile geçen Thiam’ın vuruşunu Caner kayarak çizgiden çıkardı.

59’da Sivassporlu Menig’in sol kanattan açtığı ortaya kale önünde iyi yükselen Caner kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

69’da Gökcan’dan topu kazanmayı başaran Charisis bekletmeden topu Manaj’a attı. Pendikspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Manaj kaleci ile karşı karşıya kalana kadar topu sürdü. Ceza sahasının hemen dışında sağ ayağının içiyle vurduğu topu Erdem Canpolat’ın bacaklarının arasından geçiren Manaj farkı ikiye çıkardı.

Evinde 2 farkla öne geçen Sivas durulurken Pendikspor’da etkili bir atak gerçekleştirmeyi başaramadı. Herkes maçın skorunun böyle bitmesini beklerken konuk ekip adına şanssız bir an yaşandı.

Mücadelede 90+5 oynanırken ceza sahasının solunda topla buluşan Koita kaleye oldukça etkisiz bir şut gönderdi. Gelen şutu Erdem Canpolat bir anda ellerinden kaçırınca Sivasspor farkı 3’e çıkardı ve maç böyle bitti.

Bu galibiyet ile puanını 37’ye çıkaran Sivasspor 6. Sıraya yükselirken Pendikspor 19. Sırada kaldı.