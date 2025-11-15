Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması ve sarı-lacivertilerde kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la adı geçen İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Adalı'nın o sözleri;

'CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ'

"Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda %70'inde, %100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız."

'İRFAN CAN KAHVECİ BAŞKA BİR TAKIMIN FUTBOLCUSU'

"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim."