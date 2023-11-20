Serdar Adalı Guti'yi görüntülü aradı. Batuhan 'Na'ber lan Guti' dedi

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı ile Batuhan Karadeniz'in, Guti diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Ayşe Eser Kuşata KAYNAK: Haber Merkezi
Serdar Adalı Guti'yi görüntülü aradı. Batuhan 'Na'ber lan Guti' dedi

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, SkySpor Youtube kanalına konuk oldu.

Programın son bölümünde Serdal Adalı ile bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in, Guti diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Adalı, "Batuhan'ın kankası Guti ile görüşüyorum" ifadesini kullanınca, Batuhan, "Başkanım arardım da şimdi açmaz o" karşılığını verdi.

"Ben arayayım konuş" diyen Adalı'ya, Batuhan "İyi olur sizinkini açar" dedi ve Guti'yi görüntülü aradı.

İşte Serdal Adalı, Batuhan Karadeniz ve Guti arasında geçen diyalog:

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