Serdal Adalı Beşiktaş'a başkan olursa yapacağı ilk işi açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Sakarya Beşiktaşlılar Derneği ile buluşma gerçekleştirdi.

Projelerini anlatan Adalı, kongre üyelerinden 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda destek talep etti.

Programa, kongre üyelerinin yanı sıra Beşiktaşlı Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Faruk Darıyerli, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Bayram Ali Kubilay ve siyah-beyazlı taraftarlar da katıldı.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

“ÖNCE SPORTİF, SONRA MALİ BAŞARI GELECEK!”

Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba’nın memleketi Sakarya’da aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Gönül isterdi ki, Beşiktaşımızın içinde bulunduğu bu kötü durum olmasaydı ve daha mutlu bir vesileyle huzurlarınızda olsaydım.

Maalesef camiamız son senelerin en büyük maddi ve manevi erozyonunu yaşamakta.

Bizim de tek amacımız ve aday olmamızın en büyük sebebi bu durumu tersine çevirmek ve Beşiktaşımızı en kısa zamanda layık olduğu yere getirmektir.

Soru: Beşiktaş’ın mali yapısı ve borçluluk durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Cevap: Beşiktaş’ın ne kadar borcu ve ödemesi var hepsine tamamıyla hakimim. Genel kurul uygun görür de başkan olursam 4 Aralık günü uygulamaya koyacağımız planımız hazır.

Ama ilk önce futbol takımını ayağa kaldırmamız lazım. Okuyoruz, görüyoruz heryerde ufuktaki projeler konuşuluyor. Ama en önemlisi sportif başarı. Mehmet Ozdilek’le birlikte Rıza hocayla konuşup ilk bu işi çözeceğiz. Biz bu camiayi tekrar havaya sokarsak stad gelirlerinden puan gelirlerine, avrupa kupasi gelirlerinden sponsorluklara, urun satisindan yeni projelere hepsi birbirini tetikleyerek artmaya devam edecektir.

Soru: Euro ile borçlandığımız bir sistemde borcu azaltma adına plan nedir?

Cevap: Bununla ilgili bir gayrimenkul geliştiriyoruz. Ben hiçbir şekilde ayakları yere basan bir proje olmadan kimseye bir şey sunamam. Göz boyamak için hayali proje üretemem. Bir Ankara seyahatim olacak, akabinde tüm detayları sizinle paylaşacağım.

Soru: Deplasmana giden taraftar çok eziliyor, burada deplasmana giden taraftarlarımızın evlerine mutsuz dönüyorlar, bu konuda bir planınız mevcut mu?

Cevap: Rahmet eylesin Yaşar müdürümüz vardı. Rahmetli olmadan önce görevi buydu. 1 gün önce deplasmana gider güvenlik kurulu toplantılarına katılırdı. Otobüs plakaları, kaç kişi gelecek planlardı. Bunun için yönetim kurulundan ya da dışarıdan bu işlere bakacak bir kişiyi görevlendirmek istiyoruz. Meali şu, Beşiktaş taraftarını hiçbir yerde asla yalnız bırakmayacağız.