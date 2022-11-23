Serdar Dursun'un yeni takımı belli oluyor: Büyük sürpriz

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelmesinden sonra ilk onbire giremeyen Serdar Dursun için transfer iddiası ortaya atıldı.

Daha önce Rusya ve Almanya'dan teklifler aldığı ileri sürülen Serdar Dursun'a bu kez Süper Lig'den talip çıktı.

Adana Demirspor'un sezon başında istediği Serdar Dursun'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfere yeşil ışık yaktığı, ancak transferin gerçekleşmesinde Serdar Dursun'un vereceği kararın belirleyici olacağı ifade edildi.