Serdar Dursun'dan aylar sonra bir ilk

Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u farklı yenerken Serdar Dursun da aylar sonra ilk kez bir lig maçında gol attı.

Serdar Dursun, maçın 86. dakikasında Fenerbahçe'nin 3. golünü attı.

Serdar Dursun, ligdeki son golünü geçen sezon 21 Mayıs 2022'de sarı lacivertli takımın 5- 0 kazandığı Malatyaspor maçında atmıştı.