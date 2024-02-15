Serdar Ortaç 'alkollüyüm' dedi özür diledi. Canlı yayında Tarkan'a küfürler savurmuştu!

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve zamanını sosyal medyada yayınlar açarak geçiren Serdar Ortaç, alkollü bir şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu. Dün akşam görüntülenen şarkıcı, sosyal medyada yayılan görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.

"O KADAR İLACIN ÜZERİNE ÇOK İÇTİM"

Dün akşam muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Serdar Ortaç, küfürler savurduğu video için "Ne dedim? Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım. Ne yapayım ağabey? O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Tarkan'dan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

YARDIMCISI KÜFÜRLERİ DUYUNCA YAYINI KAPATTI

TikTok'ta yayın açan ve kullandığı alkolün etkisinden dolayı konuşmakta zorlanan Ortaç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben ömür boyu susacağım" Yayına aldığı kadının "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Ya s... Tarkan'ı ya" diyerek cevap verdi. Siyasetle ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç'ın yayında art arda küfürler ettiğini gören evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın çalışan apar topar yayını kapattı.