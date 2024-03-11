Serdar Ortaç'ın son hali yürekleri dağladı

Ufuk Cingöz
Serdar Ortaç'ın son hali yürekleri dağladı
MS hastalığı ile uzun süredir mücadele eden ve bacağında rahatsızlık yaşayan Serdar Ortaç’ın yürüme zorluğu çektiği görüldü. Tekerlekli sandalye kullanımına geçiş yapan Ortaç'ın bu durumu, hayranlarını hüzne boğdu.

Alkol kullanımına devam etmesi ve canlı yayınlar yapmasıyla sıkça gündeme gelen Ortaç'ın son görüntüleri, dikkatleri üzerine çekti.

Sahne performanslarını genellikle oturarak sergileyen ve ayakta durmakta zorlanan Ortaç, şimdi de sahne öncesinde ve sonrasında tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu görüldü.

Tekerlekli sandalyeden güçlükle ayrılan sanatçı, fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarından yardım alarak ayakta kalabiliyor. Bu anlar, Hakan Kanburoğlu tarafından paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde alkollü bir şekilde canlı yayın açıp Tarkan'a hakaretlerde bulunan Ortaç, olaydan sonra basın mensuplarına hatırlamadığını söyleyerek özür dilemişti.

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