Serdar Ortaç'ın son hali yürekleri dağladı

MS hastalığı ile uzun süredir mücadele eden ve bacağında rahatsızlık yaşayan Serdar Ortaç’ın yürüme zorluğu çektiği görüldü. Tekerlekli sandalye kullanımına geçiş yapan Ortaç'ın bu durumu, hayranlarını hüzne boğdu.