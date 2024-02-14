Serdar Ortaç Tarkan'a canlı yayında küfür etti

Uzunca bir süredir MS hastalığı ile boğuşan şarkıcı Serdar Ortaç, son yıllarda sürekli bir şekilde sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayınlar açarak gündem olmaya devam ediyor. Kullandığı ilaçların yanında bir de alkol alan Serdar Ortaç yine TikTok’ta canlı bir yayın açtı.

Açtığı yayında canlı yayınını izleyen insanlarla kavga eden Ortaç, bir kullanıcısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesinin ardından Erdoğan’ı savundu.

Daha sonra bir anda şarkı söylemeye başlayan Ortaç, bir kullanıcının canlı yayınına katılıp megastar Tarkan hakkında bahsetmesi ile Tarkan’a küfürler yağdırdı.

Ortaç’ın konuşması devam ederken evinde olan yardımcısı gelerek Serdar Ortaç’ın elinden cep telefonunu aldı ve canlı yayını kapattı.

Serdar Ortaç’ın canlı yayınında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu.