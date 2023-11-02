Şereflikoçhisar’da korkunç olay! Evinin yolunda ölü bulundu

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Aşır Yiğit (56), evine giderken hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Şereflikoçhisar’da korkunç olay! Evinin yolunda ölü bulundu

Mahalle muhtarı tarafından hareketsiz yatarken bulunan Yiğit’in cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Aşır Yiğit (56), evinin yolu üzerinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesinin Üzengilik Mahallesinde meydana geldi. Üzengilik Mahallesi Muhtarı Kazım Özbek, Aşır Yiğit'i evine giden yol üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aşır Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşır Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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