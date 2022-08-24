Serel Yereli konser öncesi hastanelik oldu

'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteri ile tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmiş ve burada yaşamaya karar vermişti.

Oyunculuktan sonra müzik eğitimi alarak şarkıcılığa adım atan Serel Yereli, cesur klip görüntüleriyle de sık sık magazin haberlerinde boy gösteriyordu.

İngiltere'de yaşan Serel Yereli hem tatil hem de iş için Türkiye'ye geldi.

Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasında müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli, Küçükçiftlik Park’taki bir etkinlikte sahne aldı.

Ancak güzel şarkıcı, aynı günün sabahında gıda zehirlenmesi kurbanı oldu. Hastanede serum takılan şarkıcı apar topar konser alanına gelerek sahneye çıktı.

Serel Yereli’yi konserde yakın arkadaşı Aleyna Tilki yalnız bırakmadı. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, “Hastaneden sahneye” notunu düştü.

