Serenay Sarıkaya Mert Demir ile aşk yaşıyor iddiası. Her an gündeme bomba gibi düşebilirler

Serenay Sarıkaya’nın şarkıcı Mert Demir’le flört iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmeyi bekliyor.. Demir’in son şarkısı “Ateşe Düştüm”de fonda duyulan ses Serenay Serenay Sarıkaya’ya ait. İkilinin, flörtü yakın çevrelerinin söylediğine göre bu şarkıdan sonra başladı.

Ufuk Cingöz
Serenay Sarıkaya Mert Demir ile aşk yaşıyor iddiası. Her an gündeme bomba gibi düşebilirler

Serenay Sarıkaya, yeni yeni filizlenen ilişkisini müzik dünyasında bulmuş gibi gözüküyor. Ünlü oyuncu, “Ateşe Düştüm” şarkısıyla adından söz ettiren Mert Demir’le görüşüyor. Sarıkaya’nın “Ateşe Düştüm”de Demir’e vokal yaptığı da ortaya çıktı.

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SERAY DEĞİL SERENAY

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle aşka vakit bulamadığını söyleyen Sarıkaya, geçen hafta “Hayatınızda biri var mı” sorusuna “Kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel” yanıtını vermişti.

Mert Demir’in adı ise bir süredir oyuncu Seray Kaya ile anılıyordu. Kaya’yla ilişkisi biten Mert Demir’le Sarıkaya, “Ateşe Düştüm” şarkısını birlikte seslendirdi. Şarkıda fonda duyulan ses Sarıkaya’dan başkası değil. Duygusal şarkı, çifti yakınlaştırdı. İkili, yakın çevrelerine ilişkinin adı konusunda tam yanıt vermiyor, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” diyor.

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ANTİDEPRESAN’LA GELEN ŞÖHRET

Mabel Matiz’le birlikte seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla şöhret yolunda hızla ilerleyen ve yıldızı parlayan Mert Demiz şimdilerde “Ateşe Düştüm” adlı single’ıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

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