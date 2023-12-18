Serenay Sarıkaya'dan bomba itiraf! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

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Serenay Sarıkaya'dan bomba itiraf! Kimse bu yanıtı beklemiyordu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına açıklık getirdi.

Oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatı ile gündemden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez vokallik iddialarıyla gündeme geldi. 31 yaşındaki Sarıkaya, önceki gece katıldığı özel bir davet sonrası iddialara yanıt verdi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet" cevabını verdi. Sarıkaya'nın 'aşk' haberlerine verdiği yanıt ise dikkatlerden kaçmadı.

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AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Ünlü oyuncu, aşk iddialarına ise "Durun bakalım" diyerek gülümsedi. Güzel oyuncunun bu cevabı, akıllarda soru işareti bıraktı.

Sarıkaya, şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşıyor.

MERT DEMİR KİMDİR?

Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör Mert Demir, 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul, Beyoğlu'nda doğdu. Müzik kariyerine olan ilgisi, henüz çocuk yaşlarda gitarla tanışmasıyla başladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra, O Ses Türkiye yarışmasına katılıp sesini duyurarak müzik dünyasında adını duyurdu.

O Ses Türkiye'nin ardından profesyonel kariyerine adım atan Mert Demir, sahne performansları, retro şovmenliği ve çok çeşitli müzik tarzlarındaki başarılı performanslarıyla tanındı.

Mabel Matiz'le birlikte seslendirdiği "Antidepresan" şarkısıyla yıldızı parlayan Mert Demir, şimdilerde "Ateşe Düştüm" adlı single'ıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

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