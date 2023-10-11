Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi

Editör: Osmancan EROK

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, markaları peşinden koşturmaya devam ediyor.

MARKALAR PEŞİNDE

Birçok markanın yüzü olan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda uluslararası milyonluk bir anlaşmaya imza atmıştı. Yalnızca dizi sektöründe olmayan Sarıkaya, dünyaca ünlü bir kozmetik markasının ilk Türk marka elçisi olmuştu.

MİLANO'YU YAKTI

Güzel oyuncu, önceki gün de başka bir dünyaca ünlü bir marka için Milano’ya uçtu. Sarıkaya, markanın lansmanı için gittiği Milano'da verdiği pozlarla gündeme bomba gibi oturdu.

Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafları takipçileri, beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.