Serenay Sarıkaya terlikleri ve kovboy şapkasıyla gündem oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya‘nın başrolünü oynayacağı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisi bugün sete çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “Aile“nin sezon arasını dijital dizi çekerek değerlendiren Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülendi.

Hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Sarıkaya, fıstık yeşili terlikleri ve kovboy şapkasıyla ilgi odağı oldu. Beraber görüntülendiği Barbaros Çıtmacı’yla sadece sohbet ettiğini, hayatında kimsenin olmadığını belirten güzel oyuncu zaman zaman rahat etmek için giydiği pahalı terlikleriyle de adından söz ettiriyor.

