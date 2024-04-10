Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandılar

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve son zamanların çıkış yapan şarkıcısı Mert Demir’in aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Ateşe Düştüm adlı şarkısıyla üne kavuşan Mert Demir, bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle gündem oluyor. Birlikte İtalya’da tatil yapan çift, birkaç gün önce İstanbul Havalimanı'na gece indi. Ünlü çift birlikte görünmemek için havalimanından ayrı ayrı çıktı.

İtalya dönüşünde keyfinin yerinde olduğu anlaşılan ve muhabirlerle sohbet eden Sarıkaya, Mert Demir'le ilgili aşk sorularına cevap vermemişti.

Gazetecileri fark edince hemen Demir’i arayan Sarıkaya, muhabirlerin görüntü aldığını haber vermişti. Yaklaşık 15 dakika sonra havalimanında tek başına görüntülenen Mert Demir de Sarıkaya gibi soruları cevaplamamıştı.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Birlikte havalimanında yakalanmalarının ardından Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, aşk soruları karşısında bu kez sessizliğini bozdu.

Sarıkaya, "Birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı" şeklinde cevap verdi.

Yeni tatil rotası da sorulan 31 yaşındaki Sarıkaya, "Bayram için Mert'le planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" dedi.