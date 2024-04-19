Serenay Sarıkaya’dan New York’ta nefes kesen pozlar

Ünlü şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı konuşulan 31 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesinde boy gösterdi.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol aldığı Aile dizisinde seyirciyle buluşan oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu bu kez New York'ta çektiği fotoğrafları paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın New York pozları: