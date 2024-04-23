Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir ilk kez el ele. Kameralara yakalanınca şaşırıp kaldılar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde geçirdiği zamanın ardından Türkiye'ye dönüş yaptı ve sevgilisi Mert Demir ile özlem giderme fırsatı buldu.

İlişkilerinin başlangıcından bu yana birkaç ay geçmiş olmasına karşın, bu çift ilk defa el ele kameralara yakalandı. Sevgililerin kameralara yakalanınca şaşırıp kalmaları dikkat çekti.

Genellikle meslektaşlarının aksine özel yaşantısını kameralardan uzak tutmayı tercih eden başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir müzisyen Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Sarıkaya, Demir'in konserlerine katılarak destek vermekten geri kalmıyor olsa da, şimdiye dek onunla kameralar önünde çok fazla görüntü vermemişti.

İkili, İstanbul'un Kuruçeşme semtinde bulunan bir mekânda vakit geçirirken görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan ayrılırken el ele tutuşmuş halde objektiflere takıldılar.

Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın elini nazikçe tutarak onu arabasına doğru yönlendirdi.

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geceyi Sarıkaya'nın evinde geçirdiği bilgisi alındı.