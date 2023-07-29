Sergen ne demek? Sergen isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sergen son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sergen ne demek? Sergen isminin anlamı nedir?

Sergen ne demek? Sergen isminin anlamı nedir?

Sergen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sergen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sergen ne demek? Sergen isminin anlamı nedir?

SERGEN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sergen ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Raf, mutfak rafı veya üzerine tabak, çanak koymaya mahsus raflı masa şeklinde yemek odası dolabı.

- Eski evlerin odalarında yatak, yorgan konan dolap, yüklük veya tavana yakın raf.

- Kurutmak için meyve, sebze serilen yer.

- Eski Anadolu evlerinde meyve kurutulan üstü örtülü, etrâfı açık balkon gibi yer, sergâh, kaklık.

SERGEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sergen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sergen ismini koymak caizdir.

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