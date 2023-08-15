Sergen Yalçın Belarus'taki gece kulübüne çıkarma yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın, Belarus'ta bir gece kulübünde görüntülendi.

Sergen Yalçın Belarus'taki gece kulübüne çıkarma yaptı

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve siyah-beyazlılar ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, Belarus'ta görüntülendi.

Belarus'ta yeni açılan bir gece kulübüne uğrayan teknik adam, 'hayırlı olsun' ziyaretine gitti.

Bu video sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞ'LA ÇİFTE KUPA ZAFERİ YAŞADI
Son olarak efsanesi olduğu Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın siyah-beyazlıların başında çıktığı 79 maçta 45 galibiyet 10 beraberlik 24 mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturmuş ve 2020-2021 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Sergen Yalçın'ın adı birçok Süper Lig ekibiyle anılmıştı.

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