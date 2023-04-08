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Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'dan kaç para istediği ortaya çıktı

Trabzonspor'un görüştüğü Sergen Yalçın'la neden anlaşamadığı ortaya çıktı. Yalçın'ın 1 yıl için istediği para Bordo Mavili ekip için yüksek geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:01
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Sergen Yalçın, Trabzonspor'dan servet istemiş

Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'dan kaç para istediği ortaya çıktı
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör adayları içerisinde ilk sırada yer alan Sergen Yalçın arasında İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Doğan, deneyimli hocaya 1.5 yıllık sözleşme önerirken, gelecek sezonun kadro planlaması başta olmak üzere birçok konuda fikir birliğine varıldı. Ancak Yalçın'ın kendisi ve yardımcılarına 1 yıl için yaklaşık 50 milyon TL talep etmesi sıkıntı yarattı.

Başkan Doğan, bu rakamı çok fazla buldu. Taraflar, bir daha buluşmak üzere masadan kalkarken bordomavililerin ikinci görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi.

Sergen Yalçın; Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Çağdaş Atan'ın takım çalıştırıyor olması nedeniyle adaylar arasında öne çıkmıştı.
 

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