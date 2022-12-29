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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar savaşmak istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını söyledi. Lavrov, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını değerlendirdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 04:07
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Sergey Lavrov, Ukraynaya destek veren Amerikaya dair açıklamada bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar savaşmak istemiyor
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Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'nda gündemdeki konuları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama ihtimalini de değindi. Bu sistemlerin Güney Kıbrıs'a ilk başta yerleştirilmesi planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini anımsatan Lavrov, şunları ifade etti:

"Büyükelçimize, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığına başvurarak, bu sistemlerin Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlatması için talimat verdik. Anlaşmaya göre, iznimiz olmadan Yunanistan'ın hiç kimseye bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık. Onlar bize taahhütlerine dikkat ettiklerini söyledi."

Bu tür meseleleri yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, "Tetikte olmak zorundayız. Çünkü birçok yasadışı şey, 'Ukrayna'yı kurtaracağız, çünkü Ukrayna, Avrupa'dır' sloganıyla yapılıyor" dedi.

"AMERİKALILAR SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikalılara, büyükelçiliğimiz üzerinden kullanımı zor olan Patriot sistemlerinin devredilmesi kararının, Amerikalı uzmanların orada (Ukrayna'da) olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize oldukça kapsamlı cevap verildi ve bunun planlanmadığı, çünkü Amerikalıların Rusya ile doğrudan savaşmak istemediği, Patriot sistemlerinin Ukrayna ordusu bu teknolojiyi kavrayana kadar birkaç ay içinde faaliyete geçeceği söylendi."

"BİR AN ÖNCE ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını, "ancak ABD'nin buna izin vermediğini" ifade etti.

Diplomatik anlaşmalara varma yönündeki teklifleri reddetmediklerini dile getiren Sergey Lavrov, bu anlaşmaların, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi durumunda mümkün olacağını vurguladı.

Öte yandan, Lavrov, Ukrayna etrafındaki durumu bir an önce çözmek istediklerini sözlerine ekledi. (AA)

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