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  • Herkes Lavrov’un giydiği tişörtü konuşuyor. Hasta olmadığını göstermek için video çekti. LGBT'ye savaş açan Putin bu işe

Herkes Lavrov’un giydiği tişörtü konuşuyor. Hasta olmadığını göstermek için video çekti. LGBT'ye savaş açan Putin bu işe ne diyecek?

Hastaneye kaldırıldığı iddialarının ardından videolu açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un giydiği tişört Vladimir Putin’i çok kızdıracak.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:15
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LGBT'ye savaş açan Putin bu işe ne diyecek? Herkes Sergey Lavrov’un giydiği tişörtü konuşuyor. Hasta olmadığını göstermek için video çekti

Herkes Lavrov’un giydiği tişörtü konuşuyor. Hasta olmadığını göstermek için video çekti. LGBT'ye savaş açan Putin bu işe ne diyecek?
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Rusya’da gündem Sergey Lavrov... AP'nin, Lavrov'un, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali adasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu haberleri yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Associated Press (AP) ajansının uluslararası basına servis ettiği "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı" haberlerinin ardından, Lavrov'un görüntülerini paylaştı.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meğerse, o (Lavrov) hastaneye kaldırılmış. Elbette bu yalanın en üst seviyesi." ifadesini kullandı.

Özel bir haber vereceklerini vurgulayan Zaharova, bu açıklamasından kısa bir süre sonra Lavrov'un Bali'de kaldığı yerde çalışma esnasındaki video görüntüsünü yayımladı.



GİYDİĞİ TİŞÖRT OLAY OLDU
Görüntülerde Lavrov’un giydiği tişörtü dikkat çekti. 72 yaşındaki tecrübeli politikacı, 1988 yılında ölen ABD’li biseksüel sanatçı Jean-Michel Basquiat’in isminin yazılı olduğu tişörtle kameraların karşısına geçti.

Zaharova'nın "Sizin hastaneye kaldırıldığınız haberlerde yer alıyor" sözleri üzerine, Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de basında çok defa hastalandığı iddialarının yer aldığını hatırlattı. Lavrov, "Bu, eski politikaların oyunu." dedi.

Batı medyası hakkında da değerlendirmede bulunan Lavrov, "Batılı gazetecilerin daha dürüst olmalarını, gerçekleri daha sık yazmalarını ve Rusya'nın çıkarlarının söz konusu olduğu tüm konularda tek bir bakış açısıyla haber yazmamalarını diliyorum." diye konuştu.

PUTIN’İN LGBTİ’YE SAVAŞ AÇTIĞI GÜNLERDE…
Geçtiğimiz günlerde “Eşcinsel ilişki, aile yapısını yok eder” denerek Rusya lideri Putin tarafından LGBTİ'ye savaş açan kararname imzalanmıştı.

Putin'in geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için imzaladığı devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlanmıştı.

ENDONEZYALI 3 YETKİLİ "HASTANEYE KALDIRILDI" DEMİŞTİ
Kısa bir süre önce Endonezyalı mevkidaşı ile görüştüklerini de aktaran Lavrov, yarınki programa hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Endonezyalı 3 yetkili ve sağlık personeli, AP'ye yaptığı açıklamada, Lavrov'un, Bali'ye ulaşmasının ardından rahatsızlandığını belirtmişti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, hastaneye kaldırılan Sergey Lavrov'un tedavi altına alındığını söylemişti.



BASQUIAT KİMDİR?
Jean-Michel Basquiat Amerikalı graffiti sanatçısı ve yeni dışavurumcu ressam. Basquiat, önce New York'ta graffiti sanatçısı olarak ün kazandı, ardından 1980'lerde yeni dışavurumcu tablolar çizmeye başladı. Ressam, uluslararası bilinirliğe sahip ilk Afroamerikan ressam oldu. 1988 yılında ölen sanatçı, Amerikan biseksüel camiasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

yenicaggazetesi.com.tr

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