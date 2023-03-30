Sergio Agüero canlı yayında korkuttu. Sağlığını kontrol etmek için telefonuna sarıldı

Kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakan Sergio Agüero, Twitch yayını sırasında kalbinde ritim bozukluğu yaşadı. Kalbinde çip bulunan Agüero, 'Doktor çağıralım mı' sorusuna ise 'Çip sinyal gönderiyor' şeklinde yanıt verdi.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU YAŞADI

Twitch yayıncısı Ibai Llanos'un yayınına katılan Sergio Kun Agüero birden kendi tanımladığı şekliyle "mini aritmi" yaşadı ve sağlığını kontrol etmek için cep telefonunu kullandı. Yayıncı Llanos'un Agüero'nun cevap vermediğini görünce neler olduğunu sordu. O an cep telefonunu kontrol eden eski futbolcu "Sanırım küçük bir ritim bozukluğum var." dedi. 28 yaşındaki yayıncı doktora gitmeyi teklif ederken Agüero teklifi reddederek "Hayır, çünkü bir çipim var ve beni algılayacak." diyerek hem yayıncı arkadaşını hem de izleyenleri rahatlattı. Ardından yayına son verildi.

KARİYERİNİ BARCELONA'DA SONLANDIRDI

Kariyerinde Independiente, Atletico Madrid ve Manchester City formalarını başarıyla giyen yıldız forvet aynı şekilde Barcelona formasını da giymeye hazırlanıyordu. 2021 Temmuz'de başlayan Barcelona kariyerinde 5 maçta 1 gol atan Agüero şok bir sağlık problemiyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. La Liga'da Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta nefes darlığı şikayetiyle oyundan çıkan Agüero'nun kalbinde aritmi tespit edilmişti. Tedavi süreci için hastaneye yatırılan Agüero'nun ilk etapta üç ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yaşadığı problemin ciddiyetini göze alıp doktorların dediklerine uyarak 33 yaşında emeklilik kararı alan futbolcu Aralık 2021'de futbolu bıraktığını açıklamıştı.