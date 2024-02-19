Feyza Altun ‘Bu ülke laik bir ülkedir. 'Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir’. ‘Şeriata karşıyım sözlerimin de arkasındayım’

Kaynak: Cumhuriyet
Feyza Altun ‘Bu ülke laik bir ülkedir. 'Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir’. ‘Şeriata karşıyım sözlerimin de arkasındayım’
Avukat Feyza Altun hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Altun’un ilk sözleri, "Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir" oldu.

Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yazdığı "Şeriata sokayım" ifadesi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlatıldı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada Altun'un tutuklanması için '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

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"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Sosyal medyada kullandığı sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını, yine medyadan öğrendiğini söyleyen Altun, yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Avukat Feyza Altun, geçtiğimiz gün ‘X’ hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorumda bulunmuştu.

Altun, bu yoruma "Şeriate s..yım" şeklinde yanıtını verdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Altun hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan re'sen soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından Halk TV'ye konuşan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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FEYZA ALTUN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Altun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" alanında yaptı.

Altun kendisini, avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlarken, 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

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