Serinlemek için gölete giren 2'si kardeş, 3 kişi boğuldu

Kaynak: DHA
Serinlemek için gölete giren 2'si kardeş, 3 kişi boğuldu

Gaziantep'in Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde dramatik bir olay yaşandı.

Serinlemek için gölete giren Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25), suda çırpınarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Mahalle sakinleri durumu fark edip hemen yardıma koşsa da, maalesef üç genç kurtarılamadı.

Jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD tarafından gerçekleştirilen müdahalenin ardından cansız bedenler halatlarla sudan çıkarıldı.

Olayın şokunu yaşayan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Bilgin kardeşler ile İsmail Uygun'un cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak otopsi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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