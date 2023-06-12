Sertab Erener'in son hali gündem oldu

Son olarak estetik haberleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Sertab Erener'in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. Son paylaşımıyla dikkat çeken ünlü ismin son hali çok beğenildi.

58 yaşındaki ünlü şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı 'Sahne öncesi selfisi' pozuyla yüzündeki gençlik dikkatlerden kaçmadı. Sertab Erener'in gözaltı ışık dolgusu yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı konuşulmuştu.

Sertab Erener'in son haline 'Çok güzel görünüyor', 'Baya iyi olmuş', 'Gençleşmiş', 'Çok iyi gözüküyor' gibi yorumlar yapıldı.

