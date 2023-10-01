Sertab Erener'den yıllar öncesine ait Sezen Aksu videosu

Sertab Erener, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik görüntülerle gündem oluyor. Son olarak Sezen Aksu imzalı 'Sakin Ol' klibinin çekimleriyle ilgili bir kamera arkası görüntüsü paylaşan ünlü sanatçıya adeta yorum ve beğeni yağdı.

Sertab Erener'den yıllar öncesine ait Sezen Aksu videosu

Sertab Erener, yayınlandığı dönemden bugüne kadar dinlenen ve unutulmazlar arasına giren 'Sakin Ol' şarkısının kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sertab Erener son dönemde adından sıklıkla söz ettirmeye başladı. Mesleki başarısının yanı sıra sosyal medya kullanımıyla da gündemde olan Erener'den herkesi eskilere götürecek bir paylaşım geldi.

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"ÇEKİME HASTANEDEN ÇIKIP GELDİM"

Erener Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, 'Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum. Bu çekime hastaneden çıkıp geldiğim için üstümdekiler de Sezen ‘indi.

Ama her şeye rağmen o gün kapak çekimini tamamladım . Artık “Sakin ol “ sizinle paylaşmaya hazırdı.' notunu düştü.

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Sezen Aksu'nun Sertab Erener'e duruşu için yardım ettiği anlar ise en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma kullanıcılardan, 'Sezen ,hep bir anne yüreği var canım ya', 'Türkiye'nin enleri ...', 'Efsanevi doğuş', 'Sen olmasan ne yapardık Sertab', 'Canım Sezen Aksu. Yine yapmış analığını' gibi yorumlar geldi.

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