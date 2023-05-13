'Serumu geç çıkardın' diyerek, 2 sağlık memurunu darbettiler

Aksaray'da, acil serviste tedavi edilen Musa D. ismindeki şahıs ve yakınları, serumu geç çıkardıklarını iddia ederek tartıştıkları sağlık memurları Okan Gün ile Fatma Dönmez'i darbetti.

'Serumu geç çıkardın' diyerek, 2 sağlık memurunu darbettiler

(DHA) Aksaray'da, acil servise tedaviye gelen Musa D. (39) ve yakınları, serumu geç çıkarma gerekçesiyle tartıştıkları sağlık görevlisi Mahmut Okan Gün (28) ile Fatma Dönmez'i (26) darbetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre hastaneye tedaviye gelen Musa D., annesi Döne D., ve yakını Filiz K., sağlık memurları Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez'e, Musa D.'nin kolundaki biten serumu çıkarmalarını söyledi.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDILAR

Sağlık memurları ise işleri bitince çıkaracaklarını söyledi. Musa D. ve yakınları duruma tepki göstererek Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez’i darbetti.

2 sağlık çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri Musa D., annesi Döne D., ile Filiz K.'yı gözaltına aldı. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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