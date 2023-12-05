Servet Çetin'den hakem açıklaması: Kızgınım ağzımdan kötü şeyler çıkabilir

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Servet Çetin'den hakem açıklaması: Kızgınım ağzımdan kötü şeyler çıkabilir

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, skorun oynadıkları oyunu yansıtmadığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, önde baskı yaptıklarını ancak sarı-lacivertlilerin kaliteli ayaklarla sonuca gittiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin geriden oyun kurmasına izin vermemeye çalıştıklarını ve bunda başarılı olduklarını anlatan Çetin, "Maçtan önce 'Rakibi önde karşılayacağız, zaman zaman baskı yapacağız.' demiştik.' Bunları yerine getirdik. Fenerbahçe'nin geriden oyun kurmasına izin vermedik, uzun topa zorladık. Kaliteli ayaklar ortaya çıkınca golleri buldular. Pozisyonlara girsek de değerlendiremedik. İkinci yarı önde başladık, golü de bulduk ama iyi oynarken basit gol yedik. İşin özeti kaliteli ayaklarla işi çözdüler. 4-1'lik skoru yansıtacak bir oyun yoktu diye düşünüyorum. Hiç yaslanmadık, ilerde baskıya uğraştık bugün ve bu bizim adımıza sevindirici. Basit goller ise bizim için handikaptı." ifadelerini kullandı.

Çetin, hakem kararlarıyla ilgili bir soruya ise "Bence ufak ufakta olsa maalesef dokunuyorlar. Net pozisyonlara bakmadığım için çok konuşmak istemiyorum ama 0-0 iken net penaltı olduğu söyleniyor. Kızgınım, ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Bahane olarak sanacaklar o yüzden yorum yapmak istemiyorum." şeklinde yanıtladı.


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