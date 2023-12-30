Servetlerine servet kattılar. 490 milyar doları kasaya koydular

Dünyanın en zengin insanları, 2023 yılında servetlerine servet kattı. Borsaların yükselişiyle birlikte 2 bin 568 milyarderin yarısından fazlası yılının ilk gününden itibaren daha zengin hale geldi. Forbes'un tahminlerine göre 2023 yılının en çok kazanan on milyarder ismi toplam 490 milyar dolar kazanç elde etti. Listede bulunan 10 iş insanının yedisinin teknoloji alanında olması dikkat çekti. Öte yandan bu isimlerden sadece 2'si ABD dışından geldi.

MUSK, ZUCKERBERG VE BEZOS İLK 3 SIRAYI PAYLAŞTI

1- Elon Musk

Elon Musk, 2023 yılında servetini 108,4 milyar dolar artırarak 254,9 milyar dolara yükseltti. Musk'ın kazancında elektrikli araç şirketi SpaceX ve Tesla'nın yükselişi etkisini hissettirdi. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 100'den fazla artış gösterdi. SpaceX'in değeri ise 180 milyar dolara ulaştı. 2022'nin en çok kaybeden ismi olan Musk, 2023 yılına dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak başlamıştı.

2- Mark Zuckerberg

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın hisseleri bu yıl yüzde 178 yükseliş gösterdi. Şirketin performansı CEO Mark Zuckerberg'e de yaradı. Zuckerberg'in serveti 2023 yılında 74,8 milyar dolar arttı ve toplamda 118,6 milyar dolara ulaştı.

3- Jeff Bezos

Amazon CEO'su Jeff Bezos, 2023 yılında kişisel servetine 65 milyar dolar daha ekledi. Böylece Bezos'un toplam mal varlığı 172,3 milyar dolara yükseldi. Amazon'un hisseleri sene başından bu yana yüzde 78 yükseliş gösterdi.

4- Prajogo Pangestu

Endonezyalı iş insanı Prajogo Pangestu, kendisine listenin dördüncü sırasında yer buldu. Pangestu, servetine bu yıl 47,9 milyar dolar daha kattı. Endonezya'nın petrokimya ve enerji kralı, toplam servetini ise 52,8 milyar dolara taşıdı. Mart ayında kömür ve jeotermal enerji şirketlerini halka açan Pangestu, yüzde olarak yılın en çok kazanan kişi konumunda.

5- Larry Page

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, yapay zeka hamlesiyle birlikte yüzde 50 artış gösterdi. Bu durum şirketin kurucusu Larry Page servetine 34,4 milyar dolar daha ekledi. Page'in serveti toplam 111,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

6- Amancio Ortega

Tekstil alanında varlık gösteren İspanyol devi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega'nın serveti 33,2 milyar dolar yükselerek 97,4 milyar dolara çıktı. Zara, Bershka gibi dünyaca ünlü giyim markaların sahibi olan şirketin hisseleri 2023 yılında yüzde 57 yükseliş gösterdi. Ortega, şirketin yaklaşık yüzde 60'lık dilimini elinde bulunduruyor.

7- Sergey Brin

Google'ın diğer bir kurucusu Sergey Brin'in de servetinde artış oldu. Brin'in serveti 33 milyar dolar yükseldi ve toplamda 107,3 milyar dolara ulaştı.

8- Steve Ballmer

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'in varlığı iki yatırımıyla değerlendi. Ballmer'in sahibi olduğu NBA takımı LA Clippers'ın değeri geçen yıla göre yüzde 19 artış gösterdi. Hissedarı olmaya devam ettiği Microsoft'un hisseleri ise bu yıl yüzde 57 yükseliş yaşadı. Böylece Ballmer, servetine 32,4 milyar dolar eklerken, toplam serveti 110,9 milyar dolara ulaştı.

9- Larry Ellison

Oracle kurucusu ve eski CEO'su Larry Ellison'un kişisel serveti 2023 yılında 30,8 milyar dolar arttı. Yapay zekaya olan talep şirketin hisselerine yüzde 26'lık artış olarak yansıdı. Ellison'un toplam serveti 133,2 milyar dolara yükseldi.

10- Jensen Huang

Listenin son sırasındaki isim ise yapay zeka furyasının yıldızı Nvidia'dan geldi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yıl 29,8 milyar dolar daha kazandı. Aynı zamanda listenin ikinci ABD dışı isim olan Huang'ın toplam serveti ise 43,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse değeri 2023 yılında yüzde 200'den fazla artış göstererek 1,2 trilyon dolara ulaştı.