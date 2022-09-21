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Veliler fırsatçılığa dikkat: Servisçiler sadece İBB'nin belirlediği fiyatı uygulamak zorunda

Okulların açılmasıyla servis fırsatçıları da kendilerini göstermeye başladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, sadece İBB'nin belirlediği ücretlerin geçerli olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:34
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Servis fırsatçılığı başladı. Okul servislerinde sadece İBB'nin belirlediği fiyat uygulanacak

Veliler fırsatçılığa dikkat: Servisçiler sadece İBB'nin belirlediği fiyatı uygulamak zorunda
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İstanbul Pendik’te kızını okul servisine yazdıran bir veli 6 kilometrelik yol için 17 bin 700 lira ücret isteyen firmayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne konuyu bildirdi. Servis firmasına kabahatler kanunundan ceza kesildiği açıklandı.

BirGün Gazetesi'deki Dilara Şimşek'in haberine göre, veli Salih Aygül, Pendik’teki oturduğu ev ile kızının okulu arasındaki 6.2 kilometrelik yol olduğunu, 17 bin 70 lira servis ücretini ödediğini söyledi. Aygül, ödediği ücretin İBB’nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği ücret tarifesiyle karşılaştırdı. Yaptığı hesaplamada ödemesi gereken rakamın 9 bin 705 lira olduğunu açıkladı.

Salih Aygül, aradaki büyük fark nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Aygül’ün şikâyetine servis şirketi sözleşmeyi iptal ederek karşılık verdi. Aygül’ün ödediği 17 bin 70 lirayı iade eden şirket, okulun ilk gününde kızını servis listesinden çıkardı. Okulun tek servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül, kızının mağdur olduğunu söyledi.

SERVİS FİRMASINA CEZA KESİLDİ

İBB, konuyla inceleme başlattı. Firmayla yapılan görüşmeler ve yapılan denetimler neticesinde idari işlem başlatıldı. Öğrencinin ise yeniden servis kaydı gerçekleştirildi.

“Son 1 yılda artan maliyetler ve akaryakıta gelen yüzde 286 zam ile birlikte taşımacılık sektörünün de zor durumda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle UKOME’de hem hizmet almak isteyen aileleri hem de hizmet sunan taşımacıları koruyan fiyat tarifesini belirledik. Belirlenen bu fiyatlar özel okullar ve devlet okulları ayrımı olmadan tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli. Vatandaşlar karşılaştıklar bu olumsuz durumları ALO 153’ten ya da WhatsApp hattından bildirebilir.”

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