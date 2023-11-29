Servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 işçi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Fabrika işçilerini taşıyan Yaşar S. (53) yönetimindeki 16 S 6074 plakalı minibüs, önünde seyreden Dinçer U. (50) yönetimindeki 16 S 8030 plakalı servis minibüsüne çarptı.

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Kazada 16 S 8030 plakalı minibüsteki işçiler Rumeysa T. (26), Faruk E. (23), Yunus T. (22), Emine K. (29), Ayşe A. (50), Naime K. (45) ve Nurgül İ. (49) yaralandı.

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Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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